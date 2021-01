Regiões do DF ficarão sem água neste sábado

PUBLICIDADE

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) vai atuar em obras de melhoria no reservatório de água do Parque da Cidade, e, para o início dos trabalhos, será necessário estancar a passagem de água dos registros, com a instalação de bloqueadores. Assim o fornecimento de água será interrompido neste sábado (9).

Acompanhe, abaixo, os locais nos quais haverá interrupção.

Plano Piloto

Toda a Asa Sul, incluindo: SMHS; SCS; SDS; SBS; SAUS, SDN; SCTS; Esplanada dos Ministérios Sul e Norte (inclusive anexos); Palácio do Itamaraty; Congresso Nacional; Supremo Tribunal Federal (STF); Superior Tribunal de Justiça (STJ); Câmara dos Deputados (inclusive Anexos); Praça dos Três Poderes; Palácio do Planalto; Vila Planalto; SNTN; Tribunal Superior do Trabalho (TST); SRTVS; SHS (Setor Hoteleiro Sul); Setor de Clubes Esportivos Sul (todo); Palácio do Jaburu; Palácio da Alvorada; Cemitério Campo da Esperança; SEPS; DPF; Enap; CBMDF; CMDFII; DFSP; EFB; STS; SHIP; SAIS; SMAS; Jardim Zoológico; SLU; ETE-SUL e Acampamento da Telebrasília.

Lago Sul

Toda a localidade, incluindo SMDB, Esaf, Reserva Ecológica do Mosteiro, Parque Ecológico Dom Bosco Setor Habitacional Dom Bosco, Setor Ermida Dom Bosco, Condomínio Privê Morada Sul e Condomínio Villages Alvorada.

Setor Habitacional Jardins Mangueiral (SHM)

Toda a localidade.

Setor Habitacional Jardim Botânico

Condomínios Solar de Brasília (1ª, 2ª e 3ª etapas), Ville de Montaigne, Quintas do Alvorada, Mansões Califórnia, Mansões Itaipu, Quintas Interlagos, Quinta do Sol, Jardim do Lago; Bela Vista; Estância Jardim Botânico V; Jardim Botânico I ao VI; San Diego; Mirante das Paineiras e Village Ecológico II.

Estrutura antiga

O reservatório que fica no Parque da Cidade foi construído na década de 1960. A obra que a Caesb fará contempla a recuperação estrutural e nova impermeabilização do concreto armado. Com isso, a vida útil do equipamento será prolongada e haverá a melhoria das condições de manutenção na parte interna do reservatório, uma vez que o material a ser utilizado (poliuretano) facilita o trabalho de limpeza e a nova impermeabilização garantirá a qualidade da água distribuída à população.

Dicas para consumo consciente

A Caesb pede a compreensão da comunidade e ressalta o cuidado que todos devem ter ao utilizar a água, mesmo no período das chuvas, pois o volume consumido individualmente por cada morador impacta diretamente no abastecimento à toda a população.

Veja, abaixo, algumas orientações para colocar em prática neste momento:

Mantenha as torneiras fechadas para evitar desperdício, quando a água retornar;

Evite lavar roupas;

Não lave o carro;

O jardim pode esperar a rega;

Esqueça a mangueira. Varra a calçada.

Para mais dicas, acesse o perfil da Caesb no Instagram..

Caixa d´água

A Caesb lembra que toda unidade usuária deve contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução nº 14 da Adasa, de 27 de outubro de 2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal. Com essa reserva, os usuários são menos afetados com a interrupção no fornecimento de água.

A resolução da Adasa reforça ainda que o usuário é responsável pela limpeza e desinfecção da instalação predial de água e do reservatório predial antes da ligação definitiva de água e, posteriormente, pela limpeza e desinfecção semestral do reservatório. Veja aqui como limpar a caixa d´água do seu imóvel.

Para a aquisição de uma caixa d’água adequada, os usuários podem se orientar na hora da compra seguindo uma conta simples. Em média, cada pessoa consome 100 litros de água por dia. Logo, sabendo quantas pessoas há no imóvel, é só multiplicar por 100 litros. Um reservatório de 500 litros é suficiente para abastecer uma família de cinco pessoas durante um período de 24 horas.

As informações são da Agência Brasília