Regiões do Cruzeiro ficarão sem energia elétrica neste sábado

Moradores de 18 quadras do Cruzeiro ficarão temporariamente sem energia neste sábado (14), das 8h40 às 16h30, para que técnicos da Companhia Energética de Brasília (CEB) façam a compactação da rede de alta tensão.

Desta forma, serão afetadas a Quadra 109, Lote 1 e Bloco A; Quadra 207, blocos E, F, H e I; Quadra 209, blocos A, B e C; Quadra 309, blocos A, B, C, D, E e F; Quadra 407, blocos C, D, G, H; Quadra 409, blocos A e B; Quadra 411, blocos A, B e C; Quadra 505, Lote 1; Quadra 507, Bloco B; Quadra 509, blocos A, C, D, E, F, G e H, Área Especial.

O fornecimento de energia também será suspenso na Quadra 511, blocos A, B e C; Quadra 605, blocos A, B, E, F; Quadra 607, blocos A, B, C; Quadra 609, lotes 1, 2, 3 e blocos A, B, C e D; Quadra 705, Bloco A; Quadra 707, blocos A, B, C, D e E; Quadra 709, blocos A e B; Quadra 2, Área Especial.

Os clientes da CEB sempre são avisados sobre os desligamentos programados por meio de correspondência e por informes nos meios de comunicação oficial, pelo site e pelo telefone 116.

As informações são da Agência Brasília