Regiões de Taguatinga ficarão sem água nesta quinta-feira (16)

PUBLICIDADE

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) fará, nesta quinta-feira (16), interligações para melhorar as redes de distribuição de água de Taguatinga. Para isso, o fornecimento de água será interrompido das 8h às 20h, nas QNA 30 a 56, em toda a QND e QNE.

No mesmo dia, entre 7h e 19h, o fornecimento será interrompido em São Sebastião, para obras de implementação do projeto de setorização das redes de água da cidade.

O desligamento ocorrerá nas seguintes localidades: avenidas Central e São Sebastião, ruas 1 a 11, 11 A, 11B; 12, 12 A, 12B, 13 a 27, 27 A, 28, 28 A, 29, 30, 30A, 31 a 42; 42A; 43, Comercial do Bosque, Chapada, da Igreja, do Bosque, do Terminal, Marginal do Agudo, Principal, da Escola, da Mata, Perimentral, Pinheiros, Principal, Santo Antônio, além dos bairros São José (quadras 1 a 3 e 26 a 32), São Francisco, Vila Nova, Residencial do Bosque (quadras 7 a 13 e 20 a 24). Também ficam sem água os residenciais Vitória I e II.

A Caesb esclarece que todo imóvel deve contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução nº 14 da Adasa, de 27 de outubro de 2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal. Com essa reserva, os usuários são menos afetados quando há interrupção no fornecimento de água.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato pelo telefone 115.

Agência Brasília