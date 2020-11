Regiões de Samambaia ficarão sem fornecimento de água nesta quinta-feira

PUBLICIDADE

Na próxima quinta-feira (26), a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) realizará a execução de obras para a interligação de novas redes de distribuição de água em Samambaia. O projeto irá melhorar as condições de abastecimento e das manobras no sistema.

Para realizar os serviços, será necessário suspender o fornecimento de água, entre 8h e 23h50, nas QN, QR e QS 827, 829, 831 e 833, QR e QS 1029, 1031 e 1033, no terminal rodoviário, ETE Samambaia e Melchior e no aterro sanitário.

A Caesb esclarece que, de acordo com o artigo 50 da Resolução nº 14 da Adasa, de 27 de outubro de 2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal, todo imóvel deve ter uma reserva de volume mínimo correspondente ao consumo diário. Com essa reserva, os usuários são menos afetados com a interrupção no fornecimento de água.

Em caso de dúvidas, a população pode falar com a Caesb pelo telefone 115.