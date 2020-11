Regiões de Samambaia, Candangolândia e Sobradinho ficarão sem energia nesta terça-feira

PUBLICIDADE

Três áreas rurais das regiões administrativas de Samambaia, Candangolândia e Sobradinho vão receber serviços de manutenção na rede elétrica e, por isso, devem ter o fornecimento de energia elétrica interrompido, temporariamente, a partir das 8h desta terça-feira (10). Os trabalhos de rotina são feitos pela Companhia Energética de Brasília (CEB).

O Núcleo Rural Samambaia, por exemplo, ficará sem energia até as 13h, em razão de uma poda de árvores. A suspensão temporária na energia afetará as chácaras 17, 56, Misericórdia, São Pedro e Jiboia.

Na Candangolândia, as chácaras Riacho Doce, Shamtala e Sol Poente terão o fornecimento interrompido entre as 8h40 e as 16h30 devido à manutenção.

Já em Sobradinho a interrupção será na região do Queima Lençol, lotes 622, 959, 1032, 1033, 1046-A, 1128, 1148 a 1157, 1165-A, 1174, 1179 a 1216, 1216-A, 1221 a 1274 e 1280-C; e na Comunidade do Loberal, chácaras Potiguar, Boa Fé, Santa Terezinha, Oásis e Terra Branca.

As informações são da Agência Brasília