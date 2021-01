Regiões de Riacho Fundo II ficarão sem água nesta quarta-feira

PUBLICIDADE

A Empresa de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) vai fiscalizar e limpar o reservatório de Riacho Fundo II nesta quinta-feira (14) para garantir a qualidade da água na área. Desse modo, será necessário suspender o fornecimento das 8h às 18h nos blocos QS 2 a 31 e no Riacho Parque.

A Caesb destaca que, embora esteja de acordo com o artigo 50 da Resolução Adasa nº 14, de 27 de outubro de 2011, todo imóvel deve possuir um valor mínimo de reserva correspondente ao consumo médio diário. Com esse direito de retenção, os usuários são menos afetados pela interrupção do fornecimento de água.

Quem quiser mais informações pode entrar em contato pelo telefone 115.

As informações são da Agência Brasília