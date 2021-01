Regiões de Planaltina, Taguatinga e Vicente Pires ficarão sem energia nesta sexta-feira

PUBLICIDADE

A Companhia Energética de Brasília (CEB) informou que equipes da empresa farão serviços de melhoramento da rede elétrica de três cidades do Distrito Federal, nesta sexta-feira (22).

Na região administrativa de Planaltina, será realizada a manutenção preventiva. Já em Taguatinga, haverá poda de árvores, enquanto Vicente Pires terá obras para melhorias na rede e a instalação de transformador.

Por segurança, o fornecimento de energia será interrompido durante os serviços. Em Planaltina, o desligamento ocorrerá entre as 8h e as 13h, abrangendo a Bica do DER, Gleba E, chácaras 4 a 16. Das 9h às 16h30, a interrupção afetará a QSC 19, chácaras 28, 28-A, 28-B, 29 e 30, em Taguatinga Sul.

Em Vicente Pires, a interrupção será em duas localidades, em horários diferentes. Entre as 9h e as 13h30, o desligamento afetará a Chácara 135/2, lotes 1 a 35/2. E, das 15h30 às 17h30, será feito na Rua 3, Chácara 28, lotes 1 a 45.

Agência Brasília