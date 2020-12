Regiões de Planaltina, Samambaia, Santa Maria e Sobradinho ficarão se energia nesta quinta-feira

PUBLICIDADE

A Companhia Energética de Brasília (CEB) estará com equipes em Planaltina, Samambaia, Santa Maria e Sobradinho, nesta quinta-feira (3), para serviços de melhorias na rede elétrica. Por medida de segurança, será preciso interromper o fornecimento de energia em alguns endereços, no período da manhã e início da tarde.

Em Planaltina, entre 7h50 e 13h, será feita a substituição de cabos de baixa tensão. Com isso, ficarão temporariamente sem energia o Setor Residencial Norte, nas quadras 3 (conjuntos 3B, 3D e 3E), 4 (conjuntos 4A a 4E) e 5 (conjuntos 5A e 5B); e o Setor de Oficinas, conjuntos C (lote 12) e D (lote 48).

A área rural de Samambaia receberá manutenção preventiva em rede aérea de alta e baixa tensão, além de poda de árvores. Para isso, o desligamento será entre 8h40 e 16h30, no Núcleo Rural Raizama (sítios Morada Nova, 5 Barras, Sabiá e Juno, Granja Morada Nova, na Fazenda Bomfim e no Rancho Bela Vista), no Núcleo Rural Melchior (sítios Granja, Palmital e Barcelona, chácaras Monte das Oliveiras, Agrofimo, Junorma, dos Limas, na fazenda Laje/Jibóia e no Clube Aracagy) e nas chácaras 2, 7 a 10, Loly Pop, Boa Amizade, Planície, Lustosa, Canaã, Casa Branca, Santo Antônio, Felicidade, Paraíso, Por do Sol e Renascer.

A compactação de rede aérea, em Santa Maria, deixará sem energia a região da Fazenda Santa Bárbara, entre 8h40 e 16h30, afetando as Mansões Brasvale, as chácaras Querência e Tijucana, o Sítio Vovó Laura e as chácaras 21, 23, 24,25,27,28, 30, 34 e 35.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Núcleo Rural Lago Oeste, em Sobradinho, terá um transformador de 45kva substituído por outro, de 75kva. Por isso, a energia será interrompida, entre 8h40 e 13h30, nos conjuntos A (chácaras 436 a 441) e B (chácaras 428 a 431).

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.

As informações são da Agência Brasília