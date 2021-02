Regiões de Planaltina, Gama e do Lago Sul ficarão sem energia nesta quarta-feira

PUBLICIDADE

A Companhia Energética de Brasília (CEB) informou que, nesta quarta-feira (03), equipes da empresa estarão nas regiões de Planaltina, Gama e do Lago Sul para executar serviços que vão melhorar a distribuição de energia dessas localidades.

Para a realização dos serviços, será preciso que alguns locais das três regiões administrativas fiquem sem energia, temporariamente.

A partir das 8h, será feito encabeçamento de rede de alta tensão, procedimento que deixará a Caesb (BR-020, Km 20) sem energia até as 13h. Também a partir das 8h, e até as 17h, o desligamento afetará a Fazenda Paranoá, no Altiplano Leste, para que a CEB faça lançamentos de cabos.

No Gama, uma poda de árvores deixará a área rural sem energia entre as 8h40 e as 16h. No Núcleo Rural Ponte Alta de Cima, passarão por desligamento programado as chácaras Sucupira, Dois Ipês, Paraíso das Águas, Duarte, Alegria, Recanto Feliz, Nunes nº 40, São Carlos, Catedral, Olho d‘Água, Morada da Lua, Sítio Meu Xodó, Canaã nº 26, Coração de Maria, Nossa Senhora da Conceição, Reagente II, Sertaneja, Gonçalves, São Caetano, Rancho Themis, Leão de Judá, Tangará, João de Barro, Santa Rita, Vertentes, Tupã, Bom Sucesso, Rainha da Paz, Vitória, Grande Família, Guararapes, Nossa Senhora de Fátima, Recanto da Soja, Coração de Maria, Horscht, São José, Campestre, Pedacinho do Céu, Januário, Recanto, Maia, Querência Alegre, Divino Pai Eterno, Bem Ti Vi, Mimoso, Menezes e também as de números 2, 2-B, 6, 7, 14, 19, 20, 22, 23, 29, 41, 42, 44, 45, 49,53, 57, 60, 61, 68, 71, 77, 93, 78, 85, 86, 87, 88, 89, 90-A, 90-B, 92-A.

Ainda no Gama, no Núcleo Rural Casa Grande, o desligamento será nas chácaras 1MD5, 1MD7, 1MD9, 1MD10, 1ME3, 3MD3, 3ME4, 3ME6, EME9, 3ME11, 3ME12, 3ME15, 3ME17, 3ME18, 3ME21, 3ME23, 3ME27, 6ME10, 6ME12A, 6ME12B, 6ME14, 6ME16, 6ME20.

As informações são da Agência Brasília