Regiões de Planaltina e Riacho Fundo ficarão sem energia nesta quarta-feira

Duas áreas do Distrito Federal vão receber melhorias na rede elétrica nesta quarta-feira (13). A Companhia de Energia Elétrica de Brasília (CEB) fará a atualização da rede aérea de alta tensão de Planantina. No Riacho Fundo, o sistema será substituído.

Por conta da prestação desses serviços, será necessário interromper temporariamente o fornecimento de energia para determinados endereços nas duas cidades. No Riacho Fundo, a suspensão irá ocorrer entre as 8h00 e as 13h00 nos QS 4 (grupo 2, números ímpares de 1 a 23) e QS 6 (grupo 3, 1 a 46).

Planaltina

Em Planaltina, no Setor Habitacional Arapoanga, os trabalhos também começam às 8h, mas vão até 16h30, período em que o fornecimento de energia será suspenso nas quadras 1 (Conjunto I), 2-E (total), 3 (conjuntos E e F), 4-E (conjuntos A a C), 5 (Conjunto F), 5-E (conjuntos A e E), 6 (Conjunto D), 6-E (Conjunto A, lotes 1, 2, 5 a 14) e 10 (Conjunto D).

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.

