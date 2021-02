Regiões de Planaltina e do Gama ficarão sem energia nesta terça-feira

PUBLICIDADE

A Companhia Energética de Brasília (CEB) fará, nesta terça-feira (2), a substituição de postes em três regiões de Planaltina. Por segurança, entre as 8h40 e as 16h, haverá interrupção no fornecimento de energia nas glebas A (chácaras 3, 3-A, 8, 9-B, 12, 13, 13/14, 14, 15, 15-A, 16, 19, 33), B (chácaras 1 a 34-C) e C (chácaras 1, 10-A, 10-C, 13, 14, 14-B, 14-C) da Bica do DER e nos condomínios Nosso Lar, Cachoeira e Mestre d’Armas II (conjuntos B- lotes 1 a 19, C- lotes 1 a 19, D – lotes 1 a 16 e F – lotes 1 a 9).

Ainda em Planaltina, entre as 10h e as 16h30, a CEB fará o remanejamento de rede de baixa tensão na Vila Buritis. Com isso, durante esse período, ficarão sem energia a SRL, Quadra 5, conjuntos G a J; os blocos S e T; a Entrequadra 5/6, blocos S, I, J e K e a Área Especial 2.

Em razão de poda de árvores, o Núcleo Rural Ponte Alta Norte, no Gama, também terá o fornecimento de energia interrompido, entre as 8h40 e as 16h, desta terça-feira (2). Serão afetadas as chácaras Ipameri e Julithi, Rancho do Jucá, Sítio Buriti, Nova Canaã, Recanto das Aves, Gesteira, Santo Antonio, Flamboyant, Itelvina, Espaço Verde, Promessa de Deus, Nossa Senhora Aparecida, Mangabeiras, Solar Santa Luzia, Oliveira, Daiane, Galileia, Michele, Chaves, Jaguar, Divina Providência, Aquários, Bela Vista, Jonas, Pôr do Sol, São João, São Miguel, Eldorado, Betânia, Novo Horizonte, Nossa Senhora das Graças, Mãe Zilda, P.H, Itanhomi, Crateus, Caiu do Céu, Estância Toledo, Andorinhas, União, Ibitituruna, Rancho Treze, Rancho São Francisco, Martins, Três Irmãos, Hotel Fazenda, Morro Agudo e as chácaras 1-A, 2, 3, 5, 7, 8,16, 69.

As informações são da Agência Brasília