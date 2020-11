Regiões de Planaltina e Brazlândia ficarão sem energia nesta quinta-feira

PUBLICIDADE

O fornecimento de energia será interrompido nesta quinta-feira nas regiões administrativas de Planaltina e Brazlândia para que a CEB realize serviços de manutenção em segurança. A interrupção ocorrerá a partir das 8h40.

Até as 16h, ficarão sem energia as chácaras de 4 a 15 da Gleba E da área conhecida como Bica do DER, em Planaltina, para manutenção preventiva de componentes elétricos. No mesmo horário, a interrupção afetará o assentamento Cascalheira, chácaras 59, 59-B, 60-A, 61-B, 62, 62-A e 63, para poda de árvores.

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.

As informações são da Agência Brasília