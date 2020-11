Regiões de Brazlândia ficarão sem energia nesta sexta-feira

PUBLICIDADE

Devido à poda de árvores, o Núcleo Rural Almécegas, em Brazlândia, ficará sem energia, das 8h40 às 16h30, nesta sexta-feira (20). O corte temporário é importante para garantir a segurança da equipe responsável pela execução do serviço.

Ficarão sem energia as chácaras Barbosa, Vieira, Sombra da Serra, Santa Isabel, J.F, Recanto das Andorinhas, Monjolinho, Santo Antônio, Sol Nascente, Triângulo, Santa Luzia, União nº2, Boa Esperança, Cedro, Santa Maria, Nossa Senhora Aparecida, dos Irmãos, Rainha n°4, Vale do Sol, Pai e Filho, Primavera, Espaço Livre, Boa Sorte, Paraíso, Rio Verde, Sousa Morais, Recanto da Serra, Silva Fagundes, Santa Terezinha, Monte Alto, Miramporanga, Calanguinho, Fernandes, Oliveira, Marques, Brasília, Pau Óleo, Coelho, FP e as de números 1 a 9, 16, 20, 29, 30, 33 a 47,54, 56, 58 e 70.

Outras localidades

Também serão afetados pela suspensão temporária do fornecimento de energia o Rancho Mandarim, os sítios Ouro Branco, Jatobá, Sagrada Família, Tangará, Hasab Alla, Água da Fonte, Flamengo, Nossa Senhora Abadia, dos Ricardos e as fazendas Campina Verde, São Joaquim, Uruana, Pontal dos Angicos, Santa Sara, Córrego dos Coxos, Curralinho e Maruá.

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.

As informações são da Agência Brasília