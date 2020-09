Regiões de Brazlândia e Estrutural ficam sem energia nos próximos dias

PUBLICIDADE

Nos próximos dias, regiões das cidades de Brazlândia e Estrutural vão ter a energia elétrica desligada pela Companhia Energética de Brasília (CEB). O motivo do desligamento é devido uma operação para podar árvores nos locais afetados.

Em Brazlândia, a energia vai ser cortada na sexta-feira (25) nas Chácaras do Núcleo Rural Curralinho, entre 9h e 16h. Já na Estrutural, o desligamento será feito no domingo (27) nas quadras 1 (conjunto 3, lote 1) e de 6 a 8 do Setor de Oficinas, entre 8h e 13h.

Informações da Agência Brasília