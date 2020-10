Regiões de Águas Claras e Arniqueira ficarão sem água nesta quinta-feira

PUBLICIDADE

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) fará o remanejamento de redes de distribuição de água em Águas Claras, nesta quinta-feira (29). Para executar o serviço, será necessário suspender, entre 8h e 20h, o fornecimento de água em algumas localidades da região administrativa.

Ficarão sem água as QS 5, 6, 8 e 10 de Águas Claras e o Setor Habitacional Arniqueira, Conjunto 5, chácaras 11, 11A, 13, 15, 16, 19, 19A, 19B, 21 a 27, 23A, 126, 126A, 126B, 128 a 131, 133, 135, 136 e 140.

Reserva

A Caesb informa que todo imóvel deve ter uma reserva com volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o Artigo 50 da Resolução nº 14 da Adasa, de 27 de outubro de 2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal.

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato com a companhia pelo telefone 115.