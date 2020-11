Regiões da Estrutural e de Ceilândia ganham Espaço Criança

PUBLICIDADE

A inauguração de dois espaços infantis nesta terça-feira (24) marcou a conclusão da iniciativa Adote um Espaço Criança, vinculada à campanha Vem Brincar Comigo – que, ao longo dos últimos meses, equipou unidades básicas de saúde (UBSs) e espaços do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) para receberem crianças com conforto e descontração.

Foram abertos os espaços da UBS de Ceilândia Norte e da UBS 2 da Estrutural, que receberam doações da Delegação da União Europeia. Durante os eventos, estiveram presentes a primeira-dama do DF e secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha; a chefe do Escritório de Assuntos Internacionais (EAI), Renata Zuquim; o embaixador da Delegação da União Europeia, Ygnacio Ybáñez, e a subchefe de Políticas Sociais e Primeira Infância, Anucha Soares.

As salas do Espaço Criança têm mesas e cadeiras infantis, brinquedos lúdicos, quadro-negro, cantinho da leitura, conjuntos de giz de cera e de lápis de cor, entre outros atrativos para que as crianças se distraiam enquanto aguardam atendimento da família.

Lazer e aprendizagem

“Nossa população é uma das mais carentes do Distrito Federal”, disse o gerente da UBS 2 da Estrutural, Henrique Coimbra Guimarães. “Agradeço muito a criação deste espaço, que vai proporcionar momentos de lazer e diversão para a criançada. Muitas das crianças que são atendidas aqui não têm acesso a livros e nem brinquedos, então será de grande valia o nosso Espaço Criança.”

Com doações das embaixadas, foram montados 19 ambientes ao todo, entre unidades de UBS e de Cras. Para Renata Zuquim, a importância da ação se mostra pela integração e cooperação local e internacional. “São secretarias, órgãos internos do GDF, embaixadas e a população do Distrito Federal se mobilizando em prol das crianças, que são nosso futuro”, afirmou, lembrando que a sociedade civil também tem colaborado com a ação.

Vem Brincar Comigo

Implementada por meio de parceria entre o EAI e a Subchefia de Políticas Sociais e Primeira Infância, a iniciativa Adote um Espaço Criança faz parte da campanha Vem Brincar Comigo, idealizada pela primeira-dama do DF. Já foram contempladas as regiões de Taguatinga, Paranoá, Candangolândia, Sobradinho, Asa Sul, Gama, Planaltina, Estrutural, Samambaia, Santa Maria, Varjão e Riacho Fundo.

“A gente diz que aqui no DF a brincadeira de criança é coisa séria”, destaca Mayara Noronha Rocha. “O principal é que, quando as famílias buscam o Cras, elas precisam de um lugar para deixar a criança. Nesse espaço, ela se desenvolve ao mesmo tempo em que o atendimento acontece de forma tranquila.”

O embaixador da Delegação da União Europeia aproveitou a oportunidade para agradecer também aos profissionais de saúde. “Neste momento, vocês são a nossa garantia do futuro”, ressaltou. “É um prazer poder ajudar e fortalecer essa relação entre a Europa e Brasília, que nos recebe muito bem”.

Além da Delegação da União Europeia, participam dessa iniciativa China, que equipou dez espaços (cinco UBSs e cinco unidades do Cras), Irlanda, Itália, Armênia, Uruguai, Singapura, África do Sul e Timor Leste.

As informações são da Agência Brasília