Regiões da Asa Norte e do Paranoá ficarão sem energia nesta quarta-feira

Um recondutoramento de rede de alta tensão deixará o Edifício Finatec e o Colégio Pró-Educação, na 604 Norte, sem energia nesta quarta-feira (6), entre 8h e 16h30. O desligamento será necessário para que as equipes da Companhia Energética de Brasília (CEB) trabalhem em segurança.

A interrupção no fornecimento de energia também ocorrerá no Paranoá. No Condomínio Residencial La Font, quadras N (lotes pares de 2 a 30) e O (lotes ímpares de 1 a 29) o desligamento, entre 9h e 16h, se dará durante a execução do serviço de extensão de rede aérea de alta tensão.

Ainda no Paranoá, a área rural no Altiplano Leste terá poda de árvores. A suspensão temporária do fornecimento de energia elétrica ocorrerá entre 8h40 e 16h30. Serão afetados a Estância Mataji, a Granja Anjo Sol, as fazendas Taboquinha e Hibisco, além dos sítios Doçura, Majorlisa, Raios de Sol, Terra Alta e dos Abers.

Também ficarão sem energia as chácaras Olho D’água, Santa Maria, Jatobá, Sofia, Floresta, Horizonte, Clara, Salgueiro, São Pedro, Ninho de Guache, Sertão Feliz, Azevedo, Lia, Taquari, Primavera, Altos do Cerrado, Macaúbas, dos Viana, Sucupira, Nascente, João de Barro, Kokona, Havaiana, Boa Vista, São Jorge, Geraldo, Cachoeirinha, Santa Terezinha, Nossa Senhora de Fátima, Grotão, Sonho Meu, Dirceu, Vale Verde, Murrieta, Monge Shao Lin, Jardim Segredo, Presépio, Raízes, Morro dos Ventos, Onça Pintada, do Mirante, Santo Antônio 162, Paranoá, Santa Rita, Utopia, Carolina e as de números 1 a 25, 34 a 39, 41, 43, 45, 47, 54 a 58, 60, 62, 62-A, 123, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 162, 184, 184-A, 184-B, 184-D, 185,185-B, 185-C.

As informações são da Agência Brasília