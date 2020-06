Reformas na UBS 8 de Ceilândia beneficiará população do P Norte

PUBLICIDADE 

Começaram as reformas na Unidade Básica de Saúde 8 de Ceilândia, localizada na EQNP 13/17, no Setor P Norte. Toda a estrutura da UBS será revitalizada em até quatro meses, segundo a Secretaria de Saúde. Os trabalhos devem resultar em melhores serviços e um atendimento mais humanizado aos cerca de 28 mil habitantes que fazem parte das áreas de cobertura das seis equipes de Saúde da Família que atuam no local.



As reformas incluem desde a troca e reparo das redes elétrica e hidráulica, pintura, ampliação dos consultórios, reforma de portas danificadas, recuperação de esquadrias, construção de paredes e divisórias, instalação de novas portas de acesso, entre outros reparos.



Para o morador do P Norte e líder comunitário Edson Batista, a reforma da unidade veio em boa hora. “Ela tinha mais de 30 anos e só no governo Ibaneis houve alguma melhoria. Esse tipo de obra beneficia muito a comunidade, que só tem a agradecer”, comentou.



Enquanto as obras estão em andamento, o atendimento à população foi remanejado em maio para a UBS 11 da cidade, localizada na EQNO 17/18, do Setor “O”. Segundo a gerente da UBS 8, Cristiana Gonçalves, a medida é necessária para garantir o melhor atendimento a comunidade do P Norte.



“Pedimos a compreensão de todos os pacientes neste período, pois sabemos que mudar a rotina não é uma tarefa fácil. Mas essa mudança é necessária para melhorar toda a estrutura da unidade, além de garantir mais conforto e qualidade nos atendimentos prestados à população”, afirmou Cristiana Gonçalves.

Projeto

Iniciativa do GDF em parceria com o Instituto Tellus, o projeto para reformar a UBS 8 tem patrocínio de uma empresa privada, previsto em contrato com Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Para a obra especificamente, serão investidos cerca de R$ 759 mil.



“É um projeto mais completo, que além de revitalizar a infraestrutura, também vai melhorar a qualidade do atendimento para o usuário. Os servidores receberam treinamentos para ampliar as práticas de atendimento humanizado à população”, informou Marco Willian, gerente do projeto pelo Instituto Tellus.



A capacitação abordou temas como Comunicação Não-Violenta, Atendimento Humanizado, melhorias na gestão, entre outros. Dessa forma, aperfeiçoando ainda mais os servidores nas práticas de atendimento humanizado.



A iniciativa envolveu uma série de profissionais e usuários para identificar as possibilidades de oferecer ainda mais humanização no atendimento, implantação de um novo modelo de prestação de serviços, envolvendo aspectos de organização de fluxos de trabalho e comunicação visual. Encontros e pesquisas para escutar a população e os servidores da Secretaria de Saúde apoiaram as definições do projeto.

Mudança

Enquanto as obras continuam, as equipes de Saúde da Família e o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) já prestam atendimento à comunidade da área abrangente da UBS 8 na UBS 11. Outro serviço que já foi transferido é o da farmácia, com a dispensação de medicamentos ocorrendo em um espaço preparado especialmente para essa função. Esse remanejamento envolveu o trabalho de cerca de 70 servidores.



Além disso, todas as informações estão sendo prestadas aos usuários de ambas as unidades para garantir que a população não seja prejudicada com a mudança. Também foram afixados cartazes e faixas informativas nas duas instalações e nas vias próximas. Caso necessite de mais esclarecimentos, o cidadão pode procurar a gerência da unidade.