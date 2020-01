Reforma para o campo de grama sintética da Candangolândia

PUBLICIDADE 

Nesta semana o Governo do Distrito Federal iniciou a reforma do campo de grama sintética e do alambrado do Centro Desportivo da Candangolândia.

O equipamento esportivo encontrava-se em estado precário e com várias falhas e buracos, o que poderia causar lesões aos jogadores. E para a execução do trabalho a Administração Regional de Candangolândia contou com a emenda parlamentar disponibilizada pelo deputado Hermeto (MDB).

No dia 19 de novembro, foi realizada a assinatura do contrato nº 004/2019 de execução de obra. A empresa vencedora do certame foi a Vital Engenharia e Arquitetura Eireli. O custo será de R$ 270 mil.

A medida deixou os esportistas satisfeitos. Raul Victor de Sousa Pereira, 22 anos, auxiliar administrativo, por exemplo, mora na Candangolândia há quatro anos e utiliza o espaço diariamente. Ele estava preocupado com os acidentes que poderiam ocorrer devido à falta de cuidados com o campo.

“O gramado sintético sempre foi muito utilizado, mas os tapetes estavam começando a se descolar. Estava ficando perigoso, pois se o nosso pé entrasse embaixo do gramado sintético poderia ocorrer uma lesão grave”, conta.

Também morador da Candangolândia, Tales Henrique de Sousa Pereira, 20 anos, consultor de vendas, ressalta a importância de valorizar o espaço que já foi, segundo ele, responsável por criar grandes amizades. “É um ambiente de bom convívio social. O pessoal se encontra muito para lazer e exercícios. A gente acaba conhecendo as pessoas da rua e fazendo muita amizade”, relata. “Essa reforma será muito bem recebida. E já que agora teremos tudo novinho é importante também que as pessoas cuidem do espaço que é nosso”, ensinou.

A liberação do espaço para a prática esportiva está prevista para dentro de 40 dias. Em comemoração à reforma, a administração regional está organizando a copa de reinauguração do campo sintético.

Com informações da Agência Brasília.