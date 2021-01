Reforma da Feira Permanente do Núcleo Bandeirante é iniciada

PUBLICIDADE

A Novacap iniciou nesta segunda-feira (11) a reforma na Feira Permanente do Núcleo Bandeirante. A área, que tem ocupação de 4.505 m2, receberá revitalização em todos os Boxes, na praça de alimentação, no estacionamento público, além da criação de um estacionamento interno e boxes de guarda, venda, abate e preparo de galinhas e aves.

Com previsão de ser finalizada em março de 2022, a obra, que terá um custo estimado de R$ 10 milhões, irá revitalizar toda infraestrutura das instalações de água, elétrica, esgoto, drenagem pluvial, combate a incêndio e pânico.

“A reforma da Feira do Núcleo Bandeirante é mais uma promessa de campanha do governador Ibaneis Rocha que está sendo cumprida. Ele assumiu o compromisso com a população de que todas as feiras do DF seriam revitalizadas. E esta, tem uma importância muito grande para nossa cidade, porque foi a primeira feira construída em Brasília”, destacou o presidente da Novacap, Fernando Leite.

Reestruturação

Toda a feira e o seu entorno serão adequados às normas de acessibilidade com a execução de rotas acessíveis, adequando as calçadas, rampas, estacionamentos, sanitários ao PCD (Pessoa com deficiência), além da implantação de fraldário e parque infantil.

Também serão executadas a individualização dos hidrômetros, a instalação de central de gás encanado, e a individualização das medições de energia elétrica.

As coberturas das alas laterais serão substituídas por cobertura espacial com telhas termo acústica, visando elevar o pé-direito da edificação, o que irá proporcionar maior conforto ambiental aos comerciantes e usuários, além de permitir a instalação de depósitos de mercadorias sobre os boxes.

A padronização e setorização dos boxes, com pintura e comunicação visual específica, irão garantir maior conforto e segurança aos usuários. Na parte de serviços, serão executados espaços para carga e descarga e coleta seletiva de lixo.

“A feira será referência em Brasília. Essa reforma irá proporcionar melhorias na qualidade de atendimento ao cliente, além de trazer conforto, segurança, acessibilidade e lazer para os frequentadores”, finalizou Fernando Leite.

As informações são da Agência Brasília