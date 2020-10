Reforçado apelo para vacinação das crianças

PUBLICIDADE

Em entrevista concedida à Rádio Atividade neste domingo (18), o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, novamente falou sobre a importância de vacinar as crianças contra a poliomielite – campanha que, juntamente com a da multivacinação, prossegue no DF até o dia 30 deste mês.

Okumoto agradeceu às equipes da Secretaria de Saúde (SES) pelo empenho no Dia D (sábado, 18), quando cerca de 15 mil crianças foram vacinadas contra a poliomielite. Porém, voltou a lembrar que os números da cobertura vacinal ainda estão bem abaixo da meta.

“Estamos muito aquém da meta; temos em torno de 160 mil crianças que precisam ser vacinadas”, destacou o secretário. “Faço um apelo para que todas as famílias levem suas crianças para vacinar, pois as unidades de saúde estão com as salas de vacinação disponíveis.”

Campanha de multivacinação

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O secretário enfatizou que a poliomielite é uma doença grave e que todas as crianças precisam da imunização. Lembrou, ainda, que a campanha de multivacinação é voltada para a atualização da caderneta de vacina, procedimento necessário e para o qual basta procurar uma das unidades básicas de saúde (UBSs) do DF.

“Com a pandemia, muitas pessoas deixaram de procurar as nossas unidades, e por isso estão com as imunizações atrasadas”, alertou. “Estamos abastecidos de outras vacinas, como da gripe, pentavalente, tríplice viral e HPV, por isso é importante manter as vacinas em dia e procurar uma de nossas unidades”. Ele voltou a garantir que as salas de imunização operam dentro dos padrões máximos de segurança.

Durante a entrevista, o Okumoto também parabenizou os médicos pelo seu dia – comemorado em 18 de outubro – e destacou o papel dos profissionais da saúde no combate à pandemia. Ao final, citou o Outubro Verde – mês de combate à sífilis – e lembrou que houve aumento da doença no Brasil, finalizando com um apelo para que as pessoas utilizem preservativos e se protejam contra esse contágio.

As informações são da Agência Brasília