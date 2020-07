Referência de tratamento de coronavírus, UTI do HRAN chega a 100% de ocupação

PUBLICIDADE

Neste sábado (11), até 12h, o Distrito Federal tinha 67.912 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus, sendo 10 mil destes casos ativos e, hoje, os leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) para o tratamento da doença do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) chegaram a 100% do ocupação. Vale lembrar que o Hospital é referência no tratamento de covid-19 na capital.

Segundo dados disponibilizados pela Sala de Situação às 13h05, o HRAN conta com 20 leitos de UTI, que estão todos ocupados. As outras 31 vagas são para a unidade de cuidados intermediário (UCI) e, desse total, 19 estão ocupadas.

Covid-19 do DF

O Distrito Federal (DF) registrou, até 12h deste sábado (11), 67.912 casos confirmados do novo coronavírus, incluindo pacientes recuperados e óbitos. Nas últimas 18 horas, foram registrados 615 novos diagnósticos, segundo dados divulgados pelo Painel Covid-19 do Governo do Distrito Federal.

As regiões com mais casos são Ceilândia, Samambaia e Plano Piloto, com 8.614, 5.098 e 4.636 casos, respectivamente. No mesmo período, 1.722 novos pacientes recuperados também foram registrados. Com o total de 56.124 recuperados, este valor é o equivalentes 82,6% do total de casos.

O número de óbitos também subiu. Desde o boletim divulgado na noite de ontem, 10 novas vítimas fatais foram registradas, totalizando 866 óbitos no DF. Deste total, 791 eram moradoras do DF e 75 de outras unidades da Federação que faziam tratamento na capital.