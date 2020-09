Rede pública oferece tratamento especializado para pessoas com transtornos mentais

PUBLICIDADE

Setembro é lembrado como o mês de prevenção ao suicídio, tema delicado e ligado diretamente a transtornos psicológicos passíveis de tratamento. Quem tiver uma crise suicida ou sofrer a perda de alguém por suicídio pode procurar assistência na rede da Secretaria de Saúde, através dos atendimentos à Saúde Mental.

Em casos urgentes, indica-se acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-DF), pelo telefone 192, que conta com um Núcleo de Saúde Mental, ou os serviços de emergência – Unidades de Pronto Atendimento (Upas) e pronto-socorro dos hospitais.

“Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) podem realizar o acolhimento e avaliação dos casos para um direcionamento na rede de saúde ou inserção no próprio serviço. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) atuam na atenção primária e, podem realizar o acolhimento e acompanhamento de casos mais leves, além do encaminhamento aos ambulatórios quando necessário”, explica Fernanda Benquerer Costa, Referência Técnica Distrital (RTD) de Psiquiatria e coordenadora do Comitê Permanente de Prevenção do Suicídio.

Como cada caso tem uma necessidade diferente, os locais de atendimento indicados também são distintos. Segundo a psiquiatra, o mais importante é que a pessoa busque ajuda, converse com alguém de sua confiança e não fique sozinha com sua dor.

“De forma ampla, a prevenção do suicídio envolve trabalho, lazer, acesso à cultura, relacionamentos saudáveis, fortalecimento de vínculos sociais, mesmo em tempos de pandemia. O distanciamento físico necessário não precisa ser também, distanciamento emocional”, afirma Fernanda.

Outra medida recomendada é restringir o acesso a meios potencialmente perigosos, por exemplo, com investimento em construções mais seguras (proteção de lugares altos), restrição de acesso às armas, pesticidas e medicamentos.

Ações

A Secretaria de Saúde aprovou, em agosto de 2019, o Plano Distrital de Prevenção do Suicídio 2020-2023 como política pública. Uma das metas deste Plano era formalizar um Comitê Permanente de Prevenção do Suicídio, o que aconteceu em dezembro de 2019.

Desde então, este Comitê tem trabalhado em oferecer orientações e documentos técnicos, além de capacitações aos servidores da rede, a respeito do tema. Este ano, foi aprovada uma Nota Técnica com Orientações sobre o Planejamento de Atividades Relacionadas à Prevenção do Suicídio com recomendações a serviços de saúde, educação, gestores e demais interessados em oferecer atividades de prevenção.

