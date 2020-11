Recursos são destinados para obras no Guará

PUBLICIDADE

Portaria conjunta da Companhia Urbanizadora Nova Capital (Novacap) e da Administração Regional do Guará publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) anuncia o repasse de recursos de R$ 690.810 para a cidade.

A verba será utilizada para implantação de pontos de encontro comunitário (PECs), construção de calçadas, reforço na operação tapa-buraco e reforma do prédio da administração. As melhorias atendem as solicitações da comunidade registradas por meio da Ouvidoria, reforçadas por vistorias das equipes de manutenção e conservação da pasta.

Pontos de encontro

Serão destinados R$ 275 mil para a instalação de dez PECs, distribuídos nos seguintes locais: Escola Classe 06, praça da QI 07, praça da QI 20 Bloco P, SRIA, praça da QI 02 Conjunto I, QI 10 conjunto Q, Área Especial 10 Lote B (ao lado do terminal de ônibus do Guará II), QI 25 ao lado do Residencial Park Clube, praça da QI 04 e QI 03 (atrás do Conjunto J).

Calçadas

Aproximadamente 1,2 mil metros quadrados de novas calçadas serão construídos em áreas que abrangem a QE 09 ao lado do CED 04, QE 11 Área Especial, Área Especial 08 e SOF SUL/SGCV.

Tapa-buraco

Zerar os buracos é uma das prioridades da Administração Regional do Guará, que tem trabalhado na captação de recursos para reforçar essas ações. Um dos incentivos foi uma emenda parlamentar do deputado distrital Delmasso que destinou recursos de R$ 184.044,74 para esses trabalhos. Com a portaria, serão somados mais R$ 153.500 para a aquisição de massa asfáltica junto à Novacap. Dados da equipe de obras da administração regional revelam que, de abril a setembro deste ano, foram utilizadas 466,45 toneladas de massa asfáltica para cobrir buracos.

Reformas

A última grande reforma na sede da Administração Regional do Guará foi feita há mais de três décadas. Com o passar do tempo e os desgastes naturais sofridos, as equipes técnicas identificaram reparos urgentes a serem realizados na estrutura elétrica e na adequação da acessibilidade, numa área que inclui o pátio localizado abaixo do prédio administrativo. Para essas foram repassados R$ 261.810.

“O GDF está trabalhando de forma integrada para sanar demandas aguardadas há anos pelos moradores”, ressalta a administradora do Guará, Luciane Quintana. Ela lembrou a importância do apoio que a cidade tem recebido por meio da Novacap e de emendas parlamentares que ajudam a viabilizar as obras.

As informações são da Agência Brasília