Recurso para UBS do Vale do Amanhecer é desbloqueado

PUBLICIDADE

Na última terça-feira (14), os recursos para conclusão das obras da UBS do Vale do Amanhecer, vindas do deputado distrital Claudio Abrantes (PDT), foram autorizadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF). Os cerca de R$ 1,5 milhão serão usados para a construção de mais quatro Unidades Básicas de Saúde no DF.

“Agradecemos ao governador Ibaneis Rocha por, mais uma vez, priorizar a saúde de nossa população. Essas unidades serão fundamentais para o morador de Brasília, levando o atendimento para perto das pessoas, como é o caso do Vale do Amanhecer”, disse o deputado.

O valor total, repassado pelo Fundo de Saúde para a Novacap, é de mais de R$ 4 milhões. Além do Vale, as demais unidades estão localizadas em Sobradinho II (Vila Buritizinho), Paranoá Parque (Quadra 2), Ceilândia (QNR 2), São Sebastião (Jardins Mangueiral). Juntas, elas terão capacidade de atender cerca de 80 mil pessoas.

“Temos trabalhado muito pelo avanço dessas obras, pois sabemos da importância que essas novas unidades de Atendimento Primário significam”, finalizou Claudio Abrantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE