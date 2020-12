Recuperação do asfalto na Avenida dos Pioneiros é concluída

PUBLICIDADE

Cerca de 3,8 quilômetros de asfalto na Avenida dos Pioneiros, no Gama, foram recuperados. O investimento para recapear completamente a pista e garantir a segurança e mobilidade dos usuários foi de R$ 7,8 milhões, gerando centenas de empregos. Agora, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) – responsável pelos serviços – trabalha na troca de calçadas, construção de meios-fios e plantio de árvores no canteiro central da avenida. É a maior obra realizada pelo órgão na cidade.

Diretor do Departamento de Infraestrutura Urbana (Deinfra) da Novacap, Márcio Costa, explica que, além dos serviços de recuperação e pavimentação viária, as baias dos ônibus também foram reformadas. O Departamento de Trânsito (Detran) já concluiu a sinalização. Agora, a mão de obra direta da empresa trabalha na recuperação dos piores trechos de calçadas e meios fios da avenida.

“Nós atacamos os pontos mais críticos para garantir a mobilidade e isso está 90% executado, mas depois faremos um contrato para dar uma ‘geral’ na via”, explica o diretor da Deinfra. Ao todo, são 60 postos de trabalho. “Aquela é uma avenida importante, com fluxo considerável de veículos e pedestres”, ressalta Márcio Costa.

Demanda antiga

Engenheiro da Administração Regional do Gama, Jorge Chan, lembra que a reforma da Avenida dos Pioneiros era uma demanda antiga dos moradores. “É uma das pistas de maior movimento da cidade, pois os moradores de Santa Maria, Novo Gama, Céu Azul, Valparaíso e Luziânia também trafegam diariamente pelo local”, explica.

É o que atesta o morador de Santa Maria, Paulo Roberto Gomes, 58 anos. Segundo ele, a situação da pista estava precária. “Já morei no Gama há alguns anos. A cidade vai crescendo, chegam mais moradores e, consequentemente, o tráfego de carros fica mais intenso”, comenta. “Por isso, é preciso que haja constante manutenção nesse trecho”, avalia o vigilante.

A administradora do Gama, Joseane Araújo Feitosa Monteiro, ressalta que, além de ser muito movimentada por ser passagem para outras cidades do Entorno, a região atrai muitos moradores por causa do comércio. “É uma grande avenida, com quatro faixas de rolamento e muitas lojas dos dois lados dela”, diz.

Segundo Joseane, o estado de conservação da pista não suportava mais operações tapa buracos. “Eram muitos buracos. Foi preciso refazer todo o asfalto. É uma obra muito importante que vai trazer um grande benefício para os comerciantes e para os moradores do Gama”, ressalta.

Marcos Lima, 33 anos, é vendedor em uma farmácia em frente a avenida. Além de trabalhar próximo ao local, também é morador do Gama e é usuário do trecho. “O ônibus balançava muito por causa dos buracos e da instabilidade do asfalto”, relembra. “Até o trânsito melhorou, os engarrafamentos diminuíram e tudo isso contribui para a melhora das vendas também. Todo mundo ganha”, comemora.

As informações são da Agência Brasília