Recuperação de estradas rurais em Samambaia beneficia milhares de moradores do setor

Em Samambaia, as estradas rurais são utilizadas para o escoamento de produtos agrícolas, pecuários e laticínios. Até o momento, foi possível concluir 40 km, restando apenas 30 km para finalizar toda extensão da via rural.

As medidas adotas no setor servem para evitar o assoreamento e aumento de erosões, além de contribuir para a preservação e cuidado com o meio ambiente. As intervenções foram iniciadas em meados de outubro, com o objetivo de preparar a área para o período chuvoso. Pois, conforme os moradores da região, costuma ser neste momento, que os impactos provocados pela força das águas aparecem.

Como prioridade, estava a manutenção das vias. Assim, o serviço de terraplanagem era essencial para o ajuste das estradas sem pavimentação, levando mais qualidade de vida aos moradores e produtores da região, evitando problemas com atoleiros, alagamentos e erosões.

A senhora Rose da Silva, moradora da região rural de Samambaia conta, “Eu fui em uma reunião com o Administrador de Samambaia e eles prometeram arrumar a estrada da gente”, pouco tempo depois, foi traçado um plano de intervenção para toda a região rural da cidade, que vai desde as margens da BR-190, DF-280 e DF-180. Em tom de empolgação, Rose diz, “Estou muito feliz pela promessa que ele cumpriu rapidinho. Nossa estrada está ficando maravilhosa!”.

Com o intuito de prolongar a durabilidade do serviço, as equipes de trabalho, executaram a limpeza das bacias de contenção, a construção de saídas de águas pluviais e o abaulamento da pista – que é fazer curvatura nas bordas da via, conduzindo as águas das chuvas para fora dela, além da limpeza e troca de manilhas sob as pontes, serviço indispensável para evitar alagamentos.

O Administrador Regional de Samambaia, Gustavo Aires, explica as principais demandas da cidade, “Samambaia é muito extensa em território. Então, recebemos solicitações que vão, desde problemas corriqueiros de toda área urbana, como os mais recorrentes na zona rural. Então, conferir atenção para todos é uma missão árdua, mas que temos contado com a participação popular”. Aires, conta ainda que, “esse é o desejo do Governador Ibaneis, que todos tenham direitos, atenção e tratamento de forma igualitária. Assim temos feitos, toda parte da cidade tem necessidades importantes, basta nos chamar, que estamos abertos para conversar e registrar todas solicitações”.

Outras ações executadas no setor

Além do serviço realizado na manutenção de vias, outra grande dificuldade era o acesso dos agricultores a aquisição de adubo. O SLU fornece o adubo de forma gratuita aos produtores rurais do Distrito Federal e dos municípios que compõem a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, basta seguir os critérios estabelecidos pelo órgão, e estejam de acordo com o termo de recomendação, que é oferecido pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – EMATER/DF.

Entretanto, a dificuldade dos agricultores estava no transporte do composto. Com a pandemia e as limitações para o funcionamento do comércio e feiras, muitos produtores deixaram de vender seus produtos, tendo baixa em seus rendimentos diários. Assim, foram entregues 180 toneladas de adubo para diversos produtores do setor. Carlos Barbosa, agricultor, manifesta sua satisfação “Agradeço muito a atenção do nosso Governador com a gente, eu e toda minha família só tem gratidão. O Gustavo, Administrador está sempre por aqui, ouvindo a gente, coisa que a gente não via, isso nunca foi assim”.