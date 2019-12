Recorde na produção de massa asfáltica é registrado

PUBLICIDADE 

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) encabeçou obras importantes para a segurança e a melhoria dos espaços públicos do Distrito Federal. Seja com a força de trabalho de seus servidores, seja com a expertise de licitar e fiscalizar obras, a empresa sempre participa de todas as ações de infraestrutura do DF.

Com os programas SOS-DF e GDF Presente, ambos responsáveis pela limpeza e organização de todas as cidades do Distrito Federal, a Novacap quebrou seu próprio recorde de produção de massa asfáltica. Até o início de dezembro a usina produziu cerca de 50 mil toneladas de massa asfáltica, a maior quantidade dos últimos 10 anos. O volume fabricado nos meses de fevereiro, junho e julho superaram as operações de 2010, 2011 e 2015.

Entre as revitalizações mais importantes estão o reforço estrutural dos viadutos localizados no Eixo Rodoviário Leste e o Oeste, o início da revitalização das 96 tesourinhas e a reforma da Galeria dos Estados.

Além da gestão urbana, a diretoria da Novacap focou na reestruturação administrativa, visando à eficiência e qualidade dos serviços oferecidos a população. Essa ação resultou na diminuição de custos na ordem de 20%. Outro resultado positivo foi a redução da perda provável do contencioso trabalhista, que passou de R$ 38,5 milhões em 2018, para 27,2 milhões em novembro de 2019. Também foi observada uma queda significativa nas ações trabalhistas.

Responsável pela construção e reforma dos prédios públicos do Distrito Federal, a Diretoria de Edificações (DE) da Novacap esteve à frente das obras de recuperação da Torre de TV Analógica; da revitalização das áreas internas do Terminal Rodoviário do Plano Piloto, que incluem as plataformas superiores, e a adequação às normas de acessibilidade.

A reforma e ampliação do Museu de Arte de Brasília e a revitalização dos viadutos das vias ERWS e ERLS sobre a Galeria dos Estados também foram executados pela DE.

Os trabalhos da Diretoria de Edificações incluíram a construção da primeira etapa do Centro de Triagem de Coleta Seletiva no Pátio Ferroviário em Brasília; os serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de climatização do Hospital Regional de Brazlândia; a revitalização do Balneário Veredinha, em Brazlândia; a construção do escritório local da Emater de Brazlândia; a construção de Unidades Básicas de Saúde em Samambaia, Recanto das Emas e Planaltina; e a manutenção dos Centros Olímpicos da Estrutural, Brazlândia, Ceilândia, Gama, Santa Maria, Recanto das Emas, Riacho Fundo I, Samambaia, São Sebastião, Planaltina e Sobradinho.

Também a construção da Feira Permanente de Riacho Fundo II, a urbanização da área pública Praia Norte no Lago Norte, a edificação das bases descentralizadas do Samu em Taguatinga, Samambaia, Asa Norte e Sol Nascente e a construção de quatro quadras poliesportivas em Planaltina.

A manutenção e construção das vias urbanas, das redes de drenagem, do trato com a arborização e os gramados, da construção de estacionamentos públicos, além do trabalho de paisagismo, roçagem e podas, também são de responsabilidade da Novacap, assim como a Usina de Asfalto da companhia, que bateu seu recorde de produção de massa asfáltica neste ano.

No mês de dezembro, a empresa começou a recuperação total do pavimento da Avenida dos Pioneiros, no Gama, com 3,5 Km de extensão. Também foi responsável de preparar aquela cidade para receber o campeonato mundial de futebol Sub 17, com pintura de meio-fio, operação tapa-buraco e poda de árvores. Executou ainda as obras de recuperação e manutenção do gramado do Estádio Mane Garrincha.

A companhia investiu mais de 11 milhões de reais no trabalho de desobstrução e reconstrução de rede de águas pluviais, bocas de lobo e poços de visita. Também foram executados serviços de terraplanagem e recuperação de erosão, demolição e construção de calçadas e colocação de meios-fios, novas redes de drenagem, pavimentação asfáltica e ações de tapa-buracos em todas as regiões administrativas do DF.

“A Novacap nasceu com intuito de construir Brasília. São 63 anos de história, de compromisso com o Distrito Federal. Nossa missão é dar continuidade a essa grande obra. Neste ano, começamos com o SOS-DF e depois entramos com o GDF Presente, ambos programas criados para arrumar nossa cidade, que vinha abandonada por gestões anteriores. A população se viu acolhida e cuidada e o retorno dos moradores de todas as cidades para nós tem sido muito positivo. Agora é garantir que nossas Regiões Administrativas cresçam de forma ordenada, melhorando a qualidade de vida da nossa gente e, graças à competência do governador Ibaneis Rocha e sua equipe, estamos chegando lá”, diz o presidente da Novacap, Cândido Teles.

Com informações da Agência Brasília.