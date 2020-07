Recorde de óbitos: DF registra 41 vítimas fatais nesta terça (7)

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal (GDF), no início da noite desta terça-feira (7), registrou, por meio do Painel Covid-19, 2.311 novos casos de coronavírus. Já são, desde o início da pandemia, 62.694 casos confirmados do vírus, incluindo pacientes recuperados e mortes em decorrência de complicações do vírus.

O número de óbitos também aumentou. No mesmo período, 41 novas vítimas fatais foram registradas. Totalizando 767 óbitos, 700 são moradoras do DF e 67 de outras unidades da Federação que faziam tratamento na capital.

Dentre o total de casos, 49.081 já estão recuperados, o equivalente a 78,3%. Nas últimas 24 horas, 1.734 novos pacientes recuperados foram registrados na capital.