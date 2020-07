Recomendação Codeplan: novos decretos de reabertura só devem acontecer em agosto

PUBLICIDADE

Em um encontro recente com o governador de Brasília, Ibaneis Rocha (MDB), o presidente da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), Jean Lima, chegou a convencer o chefe do Executivo a cessar com os decretos de reabertura do comércio e de atividades na cidade.

A suspensão de novas medidas, que foi concordada por Ibaneis, se dá pela necessidade de observação do atual cenário de pandemia do novo coronavírus no Distrito Federal.

O pedido para que o governador aguarde novos demonstrativos de impacto da doença relacionados aos últimos decretos, em especial, o de abertura do comércio na Ceilândia e no Sol Nascente/Pôr do Sol, parece ter sido levado em conta pelo governador que deve aguardar novas projeções desenvolvidas nos próximos dias.

Assim, novas medidas de reabertura relacionados ao comércio e às atividades de convívio na cidade devem acontecer apenas no próximo mês, a depender do quadro de avanço da Covid-19 na capital federal.

A empresa pública é a responsável por elaborar a curva epidêmica no Distrito Federal em conjunto com a Secretaria de Saúde. A companhia também é a responsável por analisar o possível pico de crescimento da doença.