Recapeamento da EPIG atinge a marca de 25% já executado

Em obras de recapeamento, a Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG) já concluiu 25% das etapas programadas, segundo a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). As obras, realizadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF), foram iniciadas no fim de maio e receberam investimento de R$ 8 milhões.

A primeira parte da obra, chamada de fresagem, consiste na retirada do antigo asfalto que cobria a base da via. Esta etapa está sendo concluída nas faixas centrais e da esquerda nos dois sentidos da EPIG, preparando a pista para a imprimação, quando é aplicada a primeira camada asfáltica sobre a superfície.

Até o momento, a Novacap não trabalha com a possibilidade de interdição total da via enquanto o recapeamento é realizado. “O DER/DF tem nos ajudado com intervenções pontuais na pista, principalmente nestas faixas onde está sendo feita a fresagem”, relata Sérgio Lemos, diretor de urbanização da Novacap. A companhia instalou placas de sinalização da obra ao longo de toda a extensão da EPIG em parceria com a Secretaria de Obras e Infraestrutura.

Além disso, a Novacap também informa que a parte próxima aos acessos ao Parque da Cidade receberá reparos pontuais em virtude do novo viaduto da EPIG, que será construído na interseção da via com o Sudoeste e ao centro de lazer. O GDF já retomou a licitação do projeto, que será executado pela Secretaria de Obras.

“A EPIG é uma artéria que estava cheia de obstruções, estamos colocando uns stents para que o fluxo melhore”, compara Sérgio Lemos. “E por ser uma das artérias mais importantes da nossa cidade, ligando a EPTG e a EPIA ao Eixo Monumental, melhorar a pavimentação dela é dar um padrão de vida melhor para quem trafega pela região”.

Durabilidade

O processo de recapeamento de uma via movimentada é importante porque traz o benefício da durabilidade: a previsão do corpo técnico da Novacap é de que a EPIG não precise passar por manutenção pelos próximos cinco anos. “A pavimentação de Brasília, no geral, é muito antiga, e precisa de tratamento, e algumas vias requerem um ainda mais intensivo, como o que está sendo feito na EPIG”, finaliza o diretor de urbanização da Novacap.

