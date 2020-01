Realizar metas exige organização

PUBLICIDADE 

Ano novo, pedidos, sonhos desejos e expectativas. Cada um à sua maneira tem anseios e desejos para o ano que se inicia e que poderá trazer mudanças pessoais, profissionais e sociais. Manter o foco constante para conseguir cumprir metas estabelecidas é a chave de acordo com especialistas. Além disso, eles explicam que é preciso manter o equilíbrio entre aprender com o passado, pensar no futuro e viver o presente ao traçar metas para 2020.

De acordo com o especialista em programação neurolinguística Eduardo Rocha, para começar o ano com outros ares e novas expectativas é preciso ter uma visão positiva do período que se inicia e não uma visão otimista. “A diferença é que a visão otimista é uma expectativa externa de que tudo vai dar certo. Enquanto a positivista é a visão de mudança interior, sobre o que você mesmo pode fazer para mudar o seu ano e a sua vida”, explica.

Para ele a melhor maneira de manter o foco para cumprir as metas estabelecidas é escolher objetivos que sejam prioritários na sua vida. “Não tem jeito, não tem milagre em relação a isso, se não é prioritário a gente acaba caindo para coisas mais imediatistas”, considera. “Outra coisa que é importante também é não ter os chamados sugadores de energia, a gente recebe muitas demandas de estímulos no dia a dia que nos desviam do foco, então é evitar fazer várias coisas e focar em uma única coisa”, ressalta.

Visão o especialista

Para Giovanni Santos, diretor das unidade de Brasília e Goiânia da Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico (Febracis), a chave para ter experiências diferentes em um novo ano é analisar os pontos positivos e negativos do ano anterior. “As pessoas têm a mania de fazer retrospectivas anuais pensando somente no que deu certo, mas é importante considerar também o que não deu certo, porque não realizar algo nos dá aprendizado para conseguir realizá-lo depois”, explica. Além disso, ele evidencia a importância de entender o porquê de não ter conseguido cumprir alguma meta.

“É preciso ter autorresponsabilidade para o cumprimento ou não das metas. A autorresponsabilidade é a certeza absoluta de que eu sou o único responsável pela vida que eu estou levando, portanto eu sou o único que tem que fazer diferente e mudar o resultado. Se eu transferir a responsabilidade [das minhas metas] para outros eu não vou mudar”, diz.

Traçar metas ou não?

Marcela Araújo, 18, acabou de se formar no ensino médio e têm uma série de metas traçadas para 2020. Os objetivos dela são voltadas para atividades profissionais e pessoais, como passar no vestibular e tirar a carteira de motorista, por exemplo.

“Na minha opinião estipular metas ajuda a gente a ter controle”, explica. “Eu organizo meus objetivos no início do ano e conforme os meses vão passando eu vou cumprindo, mas quando não consigo eu fico chateada, porque eu me planejei e por algum motivo não consegui cumprir, então eu jogo a meta para o próximo ano e ela se torna uma das primeiras da lista”, relata a jovem estudante.

Para a estudante Letícia de Souza, 17, o final de ano é um momento de reflexão principalmente sobre o que foi feito e também sobre o que não foi realizado para que no próximo [ano] as pessoas possam melhorar um pouco mais. “Eu não estabeleço metas para cumprir, eu vou mais de acordo com aquilo que eu vivi no ano anterior e tento melhorar no seguinte, um exemplo são os meus estudos, que são o meu grande foco”, diz.

Um 2020 positivo profissionalmente é a expectativa da secretária Ana Márcia dos Santos, 47. Ela está prestes a se formar em direito e por isso estipulou metas e desejos para o ano que vem voltadas para a vida profissional. “Para conquistar tudo o que eu quero vai ser preciso muito trabalho, muita perseverança e fé para que tudo dê certo”, frisa.

Já a cobradora Katiane Rodrigues de 32 anos conta que não gosta muito de planejar e estabelecer metas para o seu ano. “Eu tive muitas decepções [fazendo metas] e acabei deixando de última hora e não conseguindo cumprir”, relata.

Plano de ação é essencial

Para Giovanni existem três passos para tirar as resoluções de início de ano do papel. O primeiro é ter um sonho. O segundo é transformar esse sonho em meta seguindo o que ele chamou de “método smart”, e por último organizar sua meta em pequenas ações estebelecendo, assim, um plano de ação.

O método tem passos básicos que não têm ordem específica mas são considerações a serem feitas. Sua meta deve ser clara, é preciso estar no controle do que se deseja alcançar e ser “dono” dela, ou seja, as metas devem ser feitas por você e para você. Ela deve ser positiva e não deve conter nãos (ex. não quero beber), pois o cérebro tende a ignorar os nãos. Seu objetivo também deve ser ecológico, ou seja, precisa fazer bem para você, para as pessoas ao seu redor e também para o mundo. Por fim, é preciso que a meta tenha data determinada para começar e terminar.

Essas ações precisam considerar também alguns pontos: o que deve ser feito para completar; quem vai fazer; quando será feito, ou seja, a data para cumprir; por que será feito; como será feito e quanto irá custar financeiramente para cumprir.

Para o especialista em PNL, Eduardo Rocha, o mais importante é estipular qual é o seu objetivo maior, algo que seja mensurável e que consiga alcançar. Em seguida, dividir esse objetivo maior em metas menores que podem ser diárias, semanais ou mensais para te ajudar a alcançar seu objetivo maior.

O terceiro passo é definir aonde você quer chegar. Estabelecer uma data limite para cumprir seu objetivo.

O passo seguinte é se motivar durante o processo e não somente no começo. É preciso manter a motivação constantemente.

Por último, buscar pessoas que já completaram ou alcançaram suas metas e conversar com ela sobre os caminhos que encontraram para fazer o objetivo. O mais importante nessa conversa é saber ‘como a pessoa fez isso?’