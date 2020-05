Real Brasília doa 1,5t de alimentos para comunidade carente

PUBLICIDADE 

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, tanto o esporte, quanto os shows musicais, tiveram que paralisar, em obediência às orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e os órgãos responsáveis. Por isso, com o objetivo de trabalhar pelo social, o Real Brasília F. C. doou 1,5 tonelada de alimentos em cestas básicas, para a live do Grupo Menos é Mais, banda de maior apelo no quesito samba do DF.

A ação foi realizada durante a apresentação no show realizado via internet no último sábado (25). Ao término do evento, a pedido da presidência do Leão do Planalto, os sambistas liberaram a doação das cestas para famílias em situação de vulnerabilidade que vivem na Vila Planalto, cidade recentemente “adotada” pelo clube para mandar seus jogos.

Contudo, a entrega dos alimentos foi feita na manhã deste 1º de maio (Dia do Trabalhador), no estádio Ciro Machado do Espírito Santo – Defelê. É válido lembrar que toda a ação obedeceu as orientações das entidades responsáveis pela saúde da população, com distanciamento mínimo, distribuição de máscaras e aferimento de temperatura das pessoas. Cerca de 150 famílias foram beneficiadas com a ação.