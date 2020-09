Reaberta licitação para tratamento de chorume no DF

PUBLICIDADE

Foi reaberta a licitação do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) para contratação de empresa especializada para prestação do serviço de tratamento de chorume gerado no Aterro Sanitário de Brasília (ASB).

O Tribunal de Contas do DF tinha suspendido o processo, mas o SLU esclareceu os questionamentos do TCDF, que autorizou a reabertura. A sessão pública está marcada para o próximo dia 05 de outubro, às 09 horas.

O valor estimado da licitação, feita na modalidade pregão, tipo menor preço, é de R$ 37 milhões para 12 meses e a previsão é de que a empresa contratada possa tratar 705 mil m³ de chorume por ano. O chorume é o produto líquido tóxico proveniente da decomposição da matéria orgânica, somado com a infiltração da água da chuva. A falta de tratamento pode acarretar a contaminação do solo, rios e córregos da região.

O Aterro Sanitário de Brasília gera aproximadamente 1.100 m³ de chorume por dia no período de seca, e 2.210 m³ por dia no período chuvoso. Atualmente, o tratamento é realizado pela empresa Hydros Soluções Ambientais, via contrato emergencial assinado em 2019 e renovado em agosto deste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o edital de licitação, a empresa contratada vai tratar um volume médio de 33 mil m³ de chorume por mês nos meses de estiagem (maio a outubro), e 66 mil m³ por mês nos meses chuvosos (novembro a abril). Os valores se referem ao chorume gerado. O edital prevê ainda o tratamento de todo o passivo de chorume acumulado nas lagoas instaladas no aterro, o que soma quase 77 mil m³, e o tratamento do chorume na usina do PSul, totalizando o tratamento de 705 mil m³ em um período de um ano.

O edital de licitação ficará disponível no site Compras Governamentais e também no site do SLU. Outras informações e esclarecimentos poderão ser obtidos nos telefones 3213-0200, no horário de 9h às 12h e das 14h às 17h.

Com informações da Agência Brasília