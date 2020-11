Reab-pós-Covid-19: Hospital de Base recebe visita do Hospital Sírio-Libanês

PUBLICIDADE

Na próxima segunda-feira (16) o Hospital de Base receberá a primeira visita de trabalho do Hospital Sírio-Libanês, responsável pelo Reab pós-Covid-19. O objetivo do projeto é acompanhar o fluxo de pacientes contaminados pelo vírus tratados no HB e propor solução que reduzam o período de internação.

Além disso, a iniciativa também busca reduzir os custos da unidade de saúde, ao permitir que o paciente retome a vida normal no menor tempo possível. O Reab pós-Covid-19 é parte do programa ProadiSUS, do Ministério da Saúde.

“Observações internacionais apontam que de 10% a 20% dos pacientes internados por muito tempo perdem massa muscular e ficam com sequelas respiratórias, renais e neurológicas, por exemplo. Esse projeto quer estudar o fluxo de pacientes e acelerar o processo de reabilitação”, informa o superintendente do Hospital de Base, Lucas Seixas.

O HB foi um dos cinco hospitais brasileiros escolhidos para o início da ação, que tem duração de seis meses. Os outros são o Hospital Geral de Fortaleza, o Hospital Geral de Palmas, o Hospital de Contagem e o Hospital do Trabalho de Curitiba.

À disposição do projeto de reabilitação haverá uma equipe multidisciplinar composta por médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, assistente social e enfermeiro especialista em integridade cutânea.

Visita de trabalho

Presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), Paulo Ricardo Silva receberá a equipe do Sírio-Libanês no encontro da próxima semana. A abertura dos trabalhos também contará com Lucas Seixas e a diretora de Inovação, Ensino e Pesquisa do Iges-DF, Emanuela Ferraz.

Entre os objetivos da visita estão apresentar o projeto Reab pós-Covid-19 e seus indicadores, definir o comitê gestor e reconhecer as instalações do HB. Participarão do encontro colaboradores do Hospital de Base das áreas de unidade de terapia intensiva (UTI); de cuidados prolongados; de regulação; e de controle de infecção hospitalar.

