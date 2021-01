Ravenna lança grupo terapêutico baseado na psicologia positiva

PUBLICIDADE

O primeiro SPA Indoor “Ao vivo com você” do ano, promovido pelo Centro Terapêutico Máximo Ravenna, já inicia com novidades: na próxima quarta (27), o terapeuta Baltasar Faria iniciará um grupo sobre felicidade e bem estar, baseado na psicologia positiva. O lançamento, que ocorrerá às 20h, será aberto ao público e as inscrições podem ser feitas pelo link metodoravenna.com.br/ psicologia-positiva ou na recepção da clínica, localizada no bloco E do Complexo Brasil 21.

Baltasar é terapeuta online do Ravenna. Segundo ele, o grupo abordará o surgimento da psicologia positiva com foco na gentileza. “Gentileza com nós mesmos, com os outros e com o universo”, explica. O tema foi inspirado no Janeiro Branco, o mês da gentileza. Baltasar diz que alguns dos benefícios do grupo são o autoconhecimento e o empoderamento por meio das forças de virtudes de caráter pessoal.

O SPA Indoor “Ao vivo com você” tem como fundamento os pilares do Ravenna: corte, medida e distância. O corte diz respeito às porções grandes e à compulsão alimentar; a medida é a ideal para o corpo, indo do prato ao peso; e a distância é sobretudo das situações de gatilho e das comidas que trazem compulsão. O último dia do SPA terá ainda o pilar “reinvenção”, tendo em vista que, nos últimos meses, a clínica se reinventou, adaptando-se ao mundo online, sem perder a qualidade e aproximando-se ainda mais dos pacientes, que obtiveram resultados inesperados durante a pandemia.

Grupo Terapêutico baseado na psicologia positiva

Data: 27 de janeiro

Horario: 20h

Link: metodoravenna.com.br/ psicologia-positiva

@maximoravenna

https://www.metodoravenna.com. br/

Ravenna em Brasília: