Raimundo Ribeiro é o novo diretor-presidente da Adasa

PUBLICIDADE

Em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (3), o ex-deputado distrital Raimundo Ribeiro foi nomeado diretor-presidente da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal (Adasa).

O ex-parlamentar foi indicado para o posto pelo governador Ibaneis Rocha, e ficará no cargo pelos próximos cinco anos. Após sabatina pelos deputados distritais, o Legislativo aprovou a nomeação em 27 de outubro.

Durante a presidência de Paulo Salles, indicado pelo ex-governador Rodrigo Rollemberg (PSB), Ribeiro ocupava diretoria da Adasa. O mandato de Salles acabou em outubro.