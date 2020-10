Rafael Prudente acredita que, desta vez, Refis será aprovado

PUBLICIDADE

Willian Matos e Catarina Lima

[email protected]

O presidente da Câmara Legislativa (CLDF), Rafael Prudente (MDB), acredita que o Programa de Refinanciamento (Refis-2020) será aprovado desta vez. Na quarta-feira (14), o governador Ibaneis Rocha se reuniu com parlamentares para informar algumas alterações no texto e enviar à CLDF.

É a segunda vez que o texto vai à Casa. Prudente acredita que, agora, conversas entre o governador e os deputados farão diferença. “O que faltou da última fez foi o diálogo do Poder Executivo com os parlamentares. O governador fez algumas alterações no texto, de acordo com alguns pronunciamentos que haviam sido feitos lá atrás, chamou os deputados ontem para uma reunião para informar quais seriam essas alterações para mandar o texto para a câmara com certo consenso”, afirmou Prudente nesta quinta-feira (15).

“Vamos trabalhar para que até a primeira semana de novembro a gente tenha já um veredito quanto a esse tema. O setor produtivo já está aguardando há tempos”, complementou Prudente. A expectativa é de que o presidente da Câmara paute o assunto na próxima terça-feira (20).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme adiantou o Jornal de Brasília, o projeto apresentado aos parlamentares, que deve ter um debate mais ameno com relação à primeira proposta enviada e reprovada pela Casa legislativa, possui um artigo limitando o benefício a R$ 100 milhões por devedor.

No dia 2 de outubro, uma sexta-feira, Ibaneis chegou a convidar os parlamentares locais e federais para uma confraternização na residência oficial do governo, em Águas Claras. Durante o encontro, elogiado pelos políticos, o chefe do Executivo deixou claro que mudaria de postura com relação à Câmara, o que tem acontecido.