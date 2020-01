R$40 mil destinados à construção de banheiros adaptados no Recanto das Emas

PUBLICIDADE 

Segundo informações do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios a Promotoria de Justiça do Recanto das Emas destinou cerca de R$ 40 mil, decorrente de medidas alternativas, para a construção de banheiros na sede do Projeto Integral de Vida (Pro-vida). A instituição atende 198 crianças e 160 adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social com educação infantil em horário integral e iniciação esportiva. A obra está em fase de conclusão e a previsão é que esteja finalizada na primeira quinzena de fevereiro para receber as crianças no início do ano letivo.

Com o valor destinado, foi possível construir dois banheiros infantis, um feminino e outro masculino, ambos com boxes individuais, pias, áreas de banho e trocador. “A parceria com o Ministério Público tem sido vital para o crescimento e a melhoria do atendimento oferecido pelo Pró-Vida. Os recursos são escassos para investir na estrutura e, finalmente, conseguiremos atender a primeira infância com banheiros 100% adaptados às suas necessidades, com segurança, além de desenvolver a independência e a autonomia da criança” agradeceu a diretora pedagógica da instituição, Thaís Garofa.

De acordo com o servidor da Coordenadoria Executiva de Medidas Alternativas (Cema) Celso Holanda, nos últimos anos o Ministério Público do DF (MPDFT) tem ampliado a sua visão de justiça, com o objetivo de transformar algo ruim em uma coisa boa para a sociedade. “A ideia de que aqueles atos que ferem o Código Penal são resolvidos com a ‘doação de uma cesta básica’ vem perdendo espaço com a melhor aplicação das medidas alternativas, de maneira transparente. É gratificante atuar na colaboração da justiça com o retorno, quer seja de dano ou violação de direitos, em benefício à comunidade”, disse.

O projeto “Nós podemos muito mais” é uma iniciativa da Coordenadoria Executiva de Medidas Alternativas (Cema) do MPDFT que visa destinar recursos às instituições sociais parceiras dos Setores de Acompanhamento de Medidas Alternativas de todas as cidades do DF. Os valores destinados para as ações de cunho social desenvolvidas na comunidade são decorrentes de medidas alternativas e acordos firmados em audiência.

Projeto Integral de Vida (Pro-vida)

Endereço: Núcleo Rural Vargem da Benção, chácara 29 – Recanto das Emas

Telefone: 3331 2132/ 99298 6487

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Com informações do MPDFT.