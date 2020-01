“Queremos desmentir esse conflito entre motoboys e a PM”, disse presidente do Sindmoto/DF

PUBLICIDADE 

Em busca de apaziguamento entre a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e motoboys, cerca de 100 trabalhadores sobre duas rodas se reúnem em frente ao Congresso Nacional nesta sexta-feira (24) em uma manifestação pacífica. Após acordo com a PM e os organizadores, uma carreata entre viaturas e motociclistas acontecerá às 11h30 para simbolizar a pacificação entre os grupos.

Após o episódio de conflito entre um motoboy e um Policial Militar em frente a um prédio residencial em Águas Claras no último domingo (19), um clima de tensão cresceu. As diferentes versões sobre abuso de autoridade do policial militar fora de serviço e a insistência em permanecer fora de um local adequado por parte do motoboy especularam perseguições aos motociclistas por parte da corporação.

“Queremos desmentir esse conflito entre motoboys e a Polícia Militar. Um episódio não pode ser generalizado para toda a categoria. Estamos aqui para mostrar que somos profissionais, apaziguar e voltar ao que era antes, na tranquilidade”, disse o presidente do Sindicato dos Motociclistas Profissionais do Distrito Federal (Sindmoto/DF), Luíz Carlos Galvão, 52 anos, que há 29 exerce a função.

Segundo a corporação Militar, são 35 policiais acompanhando a movimentação do grupo que se concentrou na Alameda dos Estados, na Esplanada. O coordenador geral de policiamento da PM, major Cláudio Rogério, destaca que a desmistificação do problema entre a categoria e a corporação é necessária.

“A intenção realmente é te dar acabar com essa fofoca. O incidente que aconteceu fez com que fosse vinculado essa falsa impressão. Esta sendo positiva essa ação aqui hoje”, ponderou.

Os dois grupos pretendem fazer uma foto em frente ao Palácio do Buriti no início da tarde desta sexta-feira (24) para simbolizar a união entre as partes.