Quatro traficantes são presos pela PCDF em Sobradinho II

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio de policiais da 35ª Delegacia de Polícia (DP), deflagraram a Operação Four Pines e desmantelaram uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas na tarde dessa segunda-feira (16). Os criminosos atuavam no Condomínio Vale dos Pinheiros, em Sobradinho II.

A associação criminosa contava com a atuação de dois homens, de 31 anos e 28 anos, e de dois adolescentes, ambos com 14 anos, todos moradores daquele condomínio. As drogas eram propriedade do suspeito de 31 anos, que havia cooptado os dois adolescentes para realizarem o comércio ilícito na localidade.

O outro autor realizava a guarda das porções de droga em sua residência e as repassava aos adolescentes quando eles iriam concretizar as vendas. A ação policial ocorreu após o recebimento de informações de que os dois menores de idade estariam na casa de um deles com diversas porções de maconha para difusão ilícita.

Após a localização das drogas e a detenção dos adolescentes, os agentes de polícia foram nas residências dos outros envolvidos, local onde eles foram detidos e outras porções de drogas foram encontradas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além das porções de maconha, foram encontradas em poder dos investigados comprimidos de Rohypnol, balança de precisão, maquinas de cartão, um rolo de papel filme e anotações referentes ao comércio ilícito de drogas. Os adolescentes foram apresentados na DCA, local onde foram apreendidos.

Os autores foram detidos em flagrante delito na 35ª DP e responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, com o aumento de pena de 1/6 a 2/3, por envolverem adolescentes na prática criminosa.