Quatro tendências de lingerie para 2021

Com a chegada de dezembro, muitos entusiastas da moda já pensam nas tendências que estão reservadas para o próximo ano. No universo da lingerie, não é diferente. Em 2021, as peças íntimas trazem certa dualidade para as lojas e passarelas. Isso porque, além de sutiã e calcinha com cores vibrantes e chamativas, entram em cena tons mais básicos, como nude e off-white.

Quanto aos cortes, modelos mais vintages recebem destaque. Uma vantagem desse estilo versátil é a opção de poder ser combinada de várias maneiras. Por exemplo, um sutiã clássico balconet encaixa tanto com uma calcinha fio dental, quanto com uma peça básica. Portanto, é uma aposta estratégica para se ter no armário. Por fim, a transparência ainda é um quesito recorrente nas lingeries, permanecendo firme nas tendências de 2021.

Cores quentes e estampas

As próximas estações trazem tons quentes e chamativos para as cartelas de cores das lingeries. Vermelho, laranja, amarelo e rosa choque são algumas que poderão ser mais vistas de agora em diante. Essas tonalidades são vantajosas, uma vez que oferecem contraste, combinando com qualquer tipo de pele. Caso a mulher prefira algo mais discreto, vale juntar uma peça mais vibrante com outra mais básica, equilibrando o look de maneira geral.

Além das cores, as estampas mais ousadas também ganham espaço. Florais grandes, animal print e poá são apostas do próximo verão. Mais uma vez, para suavizar o visual, é possível combiná-los com lingeries lisas, porém, um conjunto pronto pode ser uma boa forma de apostar em peças ousadas, já que a combinação é feita pela marca e não há muito espaço para erros.

Estilos vintage nas lingeries

Lingeries clássicas, com características que remetem aos anos 1970, 1960 e 1950 também entram em evidência nas passarelas da moda íntima. O body, peça querida de muitas stylists, continua sendo uma opção coringa no armário. Além de ser uma lingerie elegante, também pode ser combinada com blazer e jaquetas, tornando-se uma peça para usar à mostra, nas ruas. Nesse caso, vale se atentar apenas ao excesso de transparências, que não é o mais indicado.

Nesse contexto, o sutiã balconet também é uma peça vintage que traz sofisticação ao look. O modelo é semelhante ao meia-taça, com alças bem separadas e aro firme, para oferecer maior sustentação aos seios. Para intensificar à semelhança com as décadas passadas, a mulher pode optar pela peça em tons pastel, com renda ou estampa florida.

Básico e off-white

Ao passo que cores chamativas entram na roda, as mais básicas também garantem seu espaço. O off-white, por exemplo, é uma espécie de branco com fundo mais frio – podendo tender ao cinza ou amarelado – e estará em alta nas próximas temporadas. O tom é moderno, cabendo em visuais mais básicos para o dia a dia ou até mesmo em situações mais românticas e sensuais, principalmente quando combinado com renda e transparência.

O mesmo vale para o nude, que são aqueles que imitam a cor da pele. Apesar de oferecer baixo contraste e, por muito tempo, ter sido encarado como peça extremamente básica, sem nenhum fator sexy, hoje em dia é fácil encontrar lingeries nudes que apelam pelo lado sensual. Alguns modelos, como o próprio balconet, conseguem trazer sensualidade facilmente, independente da cor.

Transparência continua em alta

Mais um ano novo em que a transparência é tendência repetida na moda íntima. O artifício é uma das formas mais comuns de oferecer um ar sexy e ao mesmo tempo delicado ao visual. Tudo irá depender da combinação feita pela mulher. Um look com peças como calcinhas fio dental ou sutiãs decotados, de cores quentes, pode ficar extremamente sensual com a transparência. Por outro lado, um sutiã e calcinha rosas claros, com renda, em modelos que mostram menos pele, ficam ainda mais românticos e delicados com tecidos transparentes.