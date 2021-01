Quatro regiões ficarão sem energia nesta terça-feira

PUBLICIDADE

A Companhia Energética de Brasília (CEB) fará melhorias, nesta terça-feira (5), na rede de distribuição de energia elétrica de quatro regiões do Distrito Federal. Planaltina, Sobradinho, Ceilândia e São Sebastião receberão equipes da companhia entre 8h40 e 16h30, período em que será necessário interromper o fornecimento de energia.

Em Planaltina, a manutenção preventiva com poda de árvores deixará temporariamente sem energia elétrica a Estância Pipiripau. A interrupção do fornecimento de energia atingirá os sítios Gotas de Cristal, Francisco e Ourinhos, na Fazenda Alvorada, e nas chácaras 43,43-A e B, 44, 45, 58, 60, 81, 122, 125, 127, 129, 150, 177, 309 e 311 a 316.

O Condomínio Privê, em Ceilândia, passará por remanejamento de rede de baixa tensão. Para que o serviço seja feito com segurança, o desligamento será feito nos módulos 11 (lotes 6-C, 26, 28, 29-A, 29-D, 30-A, 31, 31-B, 32-D), 16 (lotes 28-C e 32-A) e 21 (lotes 33-C, 34-D, 33-B, 36-B e 37-B).

Duas localidades de São Sebastião também terão interrupção temporária do fornecimento de energia. Na DF 140 (Km 14), Núcleo Rural Barreiros, serão afetadas as chácaras Santa Rita, Terra Santa, Santinha, Tupandi, Vovó Elza e Prado, além daquelas com os seguintes números: 1, 8, 12,14 a 17, 20, 22, 30, 33, 36, 37, 39, 41, 49, 58, 59, 66, 68, 72, 74, 76, 79, 81,82, 84, 86, 88, 95,103, 107 a 111, 115 a 117, 123, 127, 128, 128-A,129, 139, 368,371, 373, 374, 381, 383.

Ainda em São Sebastião, haverá interrupção no fornecimento nas fazendas Mesquita, Santa Bárbara, Jataí, Santa Fé e São Francisco de Assis. As chácaras 1, 2, 18, 21, 23 e 29, do Condomínio Mansões Brasília II, também ficarão temporariamente sem energia.

Em Sobradinho, onde também serão operadas melhorias na rede, o desligamento temporário afetará a AR 6, conjuntos 1 a 3, e a AR 8, conjuntos 1 e 2.

As informações são da Agência Brasília