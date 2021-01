Quatro regiões do DF ficarão sem energia nesta sexta-feira

PUBLICIDADE

As equipes de serviço da Companhia Energética de Brasília (CEB) vão realizar a instação de um novo transformador de energia elétrica, em Vila Vicentina (Planaltina), nesta sexta-feira (15).

Durante a prestação das atividades, será necessário suspender a distribuição de energia na região, entre 9h e 13h30, nas quadras 4 (lotes ímpares de 1 a 23), 6 (lotes 25 a 29), 7 (lotes 1 a 22), 8 (lote 22) e 9 (lotes 1 a 24). Além de Planaltina, Samambaia, Plano Piloto e Sobradinho receberão os serviços da companhia amanhã.

Já na região administrativa, na Vila Buritis, será feito o recondutoramento de rede de alta tensão, o que deixará as quadras 5 (conjuntos G a I) e 6 (Bloco O), além da Entrequadra 5/6 (blocos I e J), temporariamente sem energia das 8h40 às 16h30. Também ficarão algum tempo sem energia a partir das 8h40, para que serviços de poda de árvores e demais melhorias na rede possam ser feitos em segurança, o Núcleo Rural Vargem da Benção, em Samambaia (chácaras 39 a 45), e os blocos de A a Z da 713 Sul.

No mesmo horário, até as 16h30, o desligamento programando ocorrerá em Sobradinho, para manutenção preventiva. Ficarão temporariamente sem energia as seguintes chácaras do Núcleo Rural Córrego do Meio: Sossego, Apalusa, 58, 64, Imaculada Conceição, Ouro Verde, Riodades, Santo Antonio, Nossa Senhora Aparecida, São Bartolomeu, Boa Esperança, Sélvia, Alegria, Nova Vida, Pé de Serra, Boa Vista, Palmeira, Padua, São Judas Tadeu, Murici, Suêd, Meus Encantos, Tomasa Buritis, Três Pontes, Dois Irmãos, São Pedro, JK, J.E, Flor da Rosa, Recanto, Landim, Palmas, Gogó da Ema, Duas Irmãs, Cachoeira, Nossa Senhora dos Remédios, Humberto, Medalha Milagrosa, Jugofer, Imaculada Conceição, Magnificat, Nove de Paz, Casa Grande, Zuvanov, Bom Será, e as de número 10, 10-A, 10-B, 20-A, 20-B, 22-A, 23, 24, 36, 58, 64, 77, 94, 97, 224 e 224-A, além das fazendas Columbano e Colinas, o sítio das Cabras e a Escola Classe Córrego do Meio.

Ainda em Sobradinho, haverá desligamento temporário de energia no Assentamento Pequeno William e no Núcleo Rural Pedra Larga e Fundamental, chácaras: Ita, 13 De Janeiro, Juliana, Lima, Castro, Waltércia, Jatobá, Cabana, Aldeia, Santo Antônio, São Jorge nº 17, Mimo da Aldeia, Laranjinha, Santa Fé nº 28, Catingueiro e as de número 1 a 16, 20, 20-C, 25-A, 26, 26-A, 28,28-B, 29, 56, 101, 233, 257 e 266. Também serão afetadas a Escola Classe Pedra Larga e Fundamental, a Associação da Pedra Fundamental e o Sítio Serra Dourada.

As informações são da Agência Brasília