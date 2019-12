Quatro pessoas são detidas suspeitas de porte ilegal de arma no Paranoá

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (25), três maiores foram presos e um menor apreendido suspeitos de circularem em um carro portando uma arma de fogo, no Paranoá.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe fazia ronda quando viu um carro com atitude suspeita na quadra 24. Com a aproximação da viatura, o carro acelerou e fugiu.

Durante a fuga, os suspeitos arremessaram a arma pela janela. A perseguição terminou na quadra 06, onde os suspeitos foram abordados.

A equipe policial voltou ao lugar onde a arma foi arremessada e apreendeu o revólver calibre 38 com seis munições.

Todas as pessoas que estavam no veículo foram encaminhadas à delegacia.