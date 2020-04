Quatro pessoas morrem após colisão frontal entre um carro e uma carreta

PUBLICIDADE 



Uma colisão envolvendo um carro e uma carreta, na BR-020, altura de Formosa, ocasionou a morte de quatro pessoas, na tarde desta terça-feira (21).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e o trânsito na região foi parcialmente interditado. Até o momento, não se sabe a identidade das vítimas.

De acordo com as autoridades, a suspeita é que o carro tenha colidido frontalmente com o caminhão, que vinha em sentido contrário.

Em decorrência do impacto, a frente do automóvel ficou completamente destruída. Chovia no momento da batida e a pista estava molhada.