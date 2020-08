Quatro mil famílias recebem créditos do Cartão Material Escolar

PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira (27) foi realizada a primeira etapa de pagamento do Cartão Material Escolar (CME). Cerca de 4.050 famílias foram beneficiadas com o auxílio destinado a estudantes da rede pública do Distrito Federal, cujas famílias são beneficiárias do Bolsa Família. Ao todo, 106 mil estudantes foram contemplados em 2020.

Com os valores liberados nesta terceira etapa o investimento no CME chegou a R$ 2.663.840. Foram beneficiados alunos da educação infantil, do ensino especial e do ensino fundamental. Cada estudante recebeu R$ 320. No ensino médio as bolsas são de R$ 240 por estudante.

Ao todo, desde o início do ano letivo, o programa Cartão Material Escolar está injetando cerca de R$ 33 milhões na economia do Distrito Federal.

É importante verificar no aplicativo BRB Card Pré-pago o total disponível. O prazo para utilização dos créditos termina em 25/9, tanto para quem está recebendo agora quanto para quem ainda tem saldo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Material

Os créditos do CME devem ser utilizados em papelarias credenciadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

Cada etapa/modalidade tem uma quantidade diferente de itens que podem se adquiridos, conforme suas especificidades:

▶ Educação Infantil – 42 itens

▶ Ensino Fundamental – anos iniciais – 46 itens

▶ Ensino Fundamental – anos finais – 28 itens

▶ Ensino Médio – 16 itens

▶ Ensino Especial – 172 itens

São materiais como cadernos, mochilas, cola, papel A4, lápis de cor, calculadoras de bolso, pastas com elástico, cartolina, massa de modelar, estojos e brinquedos educativos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a lista de materiais escolares por etapa de ensino.

Orientação para quem ainda não buscou o cartão

As famílias que ainda não buscaram o cartão devem procurar as regionais de ensino que atendem a escola em que o estudante está matriculado. Em cada regional foram adotados os protocolos de segurança, como distanciamento e uso de máscaras, para atendimento às famílias. Já foram realizados diversos mutirões de entrega. Mesmo assim, ainda há cartões nas regionais.

CME 2020

A primeira etapa de pagamento do Cartão Material Escolar foi feita para as famílias que já haviam recebido o CME em 2019 e continuaram beneficiárias do Bolsa Família em 2020. O mesmo cartão físico foi utilizado. Os créditos foram liberados em 5 de fevereiro.

Na segunda etapa para novos beneficiários de 2020, os cartões foram entregues entre 19 e 27 de fevereiro pelas coordenações regionais de ensino (CREs). O crédito foi liberado em 28 de fevereiro.