Quatro cachorros são encontrados com espinhos de ouriço no focinho, em Valparaíso de Goiás

Quatro cachorros foram encontrados, em Valparaíso de Goiás, com espinhos de ouriço no focinho. Um dos animais foi resgatado e recebe atendimento veterinário. A protetora de animais Marcela Carvalho Marques explica que, devido aos ferimentos, os cães estão bastante agitados. Ela faz um alerta para que a população não chegue muito perto dos animais.

Marcela relata que recebeu um pedido para resgatar os cachorros no último sábado (29). O Corpo de Bombeiros já havia sido acionado, no entanto, as equipes enfrentavam dificuldades devido ao estado de estresse em que os animais se encontravam.

Marcela relata que os cachorro ficaram bastante feridos por causa dos espinhos e não conseguem comer, nem beber e ficaram bastante ariscos.

Um dos cachorros foi resgatado na terça-feira (dia 1°) e está recebendo os devidos cuidados veterinários. O trabalho é voluntário e o único custo é com os medicamentos para o tratamento. Para arcar com o custo do tratamento, Marcela promove uma vaquinha. Os outros três cães ainda estão pela cidade.