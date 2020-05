Quase 8 quilômetros de ciclofaixas são revitalizados em Águas Claras

PUBLICIDADE 

As avenidas Araucárias e Castanheiras, tiveram suas ciclofaixas revitalizadas pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) . Cerca de 8 quilômetro de vias para a circulação de ciclistas foram também pintados para receber cerca de três mil pessoas.

As pinturas das sinalizações horizontais nos dois sentidos de ciclofaixas foram executadas, com demarcações brancas e vermelhas em toda a extensão, com com 1,5 metro de largura que garantem espaço exclusivo para os ciclistas nas avenidas. Segundo o Detran, a ação faz parte do contrato que engloba toda a sinalização feita no DF. Até março deste ano foram investidos R$ 417.725,81 na gestão das atividades de sinalização horizontal e vertical na capital.

Servidora do Detran, Lúcia Bandeira é executora de contrato. Ela conta que o trabalho foi realizado por equipes da empresa contratada, vencedora da licitação.

“A própria população pediu pela revitalização. Seguimos critérios para chegar a cada região com as manutenções. Em Águas Claras, só não foi antes por causa das chuvas. Agora, aproveitamos o bom tempo e as ruas mais vazias”, explica.

O servidor público Alex Santos, de 42 anos, viu a pintura ser feita direto da janela do apartamento, na Rua 19 Sul. “Desde que mudei para cá, há oito anos, tenho o costume de fazer o máximo possível na cidade de bicicleta e as ciclofaixas permitem que isso seja feito com segurança”, diz.

Para ele, é acertada a decisão de fazer revitalização enquanto a orientação é de que a população faça isolamento social. “As ruas estão vazias, tanto de ciclistas quanto de veículos, então o impacto é bastante reduzido. Quando todos pudermos voltar à vida normal, encontraremos tudo com pintura nova. Isso é ótimo”, opina.

Administrador de Águas Claras, Francisco de Assis da Silva destaca a importância das passagens exclusivas para os ciclistas na cidade. “As faixas são importantes para incentivar o uso de transporte não motorizado e está entre as principais soluções sustentáveis para desafogar o trânsito e reduzir o impacto ambiental”, ressalta.

Conceitos

A ciclovia é constituída de pista própria, separada fisicamente do tráfego geral.

Já a ciclofaixa é uma faixa exclusiva para circulação de bicicletas, delimitada por sinalização específica, mas que usa parte da pista ou da calçada.

Com informações da Agência Brasília

