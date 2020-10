Quase 700 pessoas foram diagnosticadas com covid-19 nas últimas 24 horas no DF

PUBLICIDADE

O boletim mais recente do Governo do Distrito Federal (GDF) sobre a covid-19 mostra que, nas últimas 24 horas, 698 pessoas foram diagnosticadas com a doença. Os novos pacientes elevam o número total de infectados para 212.140.

Do total de casos, 202.026 pessoas estão recuperadas da doença. 3.670 perderam a vida e 6.444 ainda estão com o vírus ativo (ou seja, podem estar transmitindo a doença).

Ceilândia segue sendo a campeã de casos, com 25.140. Taguatinga, com 17.606, e Plano Piloto, com 16.975, vêm em seguida. Samambaia, Gama, Águas Claras, Guará, Sobradinho, Planaltina e Santa Maria fecham a lista das 10 regiões administrativas com mais pacientes infectados.

200 mil EPIs

Na quarta (28), a rede pública do DF recebeu 200 mil equipamentos de proteção individual (EPIs). O material foi doado pela Embaixada da China por meio do Comitê Todos Contra a Covid, coordenado pelo vice-governador Paco Britto. Entre os itens recebidos estão máscaras e luvas descartáveis e aventais cirúrgicos.

De acordo com o embaixador da China, Yang Wanming, este é o terceiro lote de doações do governo chinês para o Brasil e está sendo destinado, especialmente, para o Distrito Federal. Para o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, a relação entre o Brasil e a República Popular da China é extremamente importante, principalmente quando se fala sobre inovação tecnológica.